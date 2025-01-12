Tekirdağ'da hızla gelen otomobil kadını havaya savurdu
12-01-2025 18:53
| Güncelleme: 12-01-2025 18:56
Tekirdağ’ın Saray ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan 66 yaşındaki Satiye Esenlikçi, süratle gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.
Kazanın ardından sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösteren Esenlikçi’nin kızı Fikriye Karışan, adalet arayışını sürdüreceğini belirtti. Daha önce de ölümlü kazaların yaşandığı İsmet İnönü Caddesi sakinleri, hız kesici kasis ve trafik ışıkları gibi önlemlerin alınması için yetkililere çağrıda bulundu.