Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Tekirdağ'da hızla gelen otomobil kadını havaya savurdu

Tekirdağ'da hızla gelen otomobil kadını havaya savurdu

12-01-2025 18:53 | Güncelleme: 12-01-2025 18:56
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

Tekirdağ’ın Saray ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan 66 yaşındaki Satiye Esenlikçi, süratle gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın ardından sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösteren Esenlikçi’nin kızı Fikriye Karışan, adalet arayışını sürdüreceğini belirtti. Daha önce de ölümlü kazaların yaşandığı İsmet İnönü Caddesi sakinleri, hız kesici kasis ve trafik ışıkları gibi önlemlerin alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Diyarbakır'da silahlı gruplar sokak ortasında çatıştı! - GÜNDEMGÜNDEM
Diyarbakır'da silahlı gruplar sokak ortasında çatıştı!
Tekirdağ'da hızla gelen otomobil kadını havaya savurdu - GÜNDEMGÜNDEM
Tekirdağ'da hızla gelen otomobil kadını havaya savurdu
Porsuk Çayı'nda su samuru paniği: Görüntüler sosyal medyada viral oldu - YAŞAMYAŞAM
Porsuk Çayı'nda su samuru paniği: Görüntüler sosyal medyada viral oldu
Film sahnesi değil gerçek! Giden taksinin üzerine çıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Film sahnesi değil gerçek! Giden taksinin üzerine çıktı
Avcılar'da polisin hayatını kaybettiği motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Avcılar'da polisin hayatını kaybettiği motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Köye inen aç kurt ile köpek arasındaki kovalamaca kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Köye inen aç kurt ile köpek arasındaki kovalamaca kamerada
Zavadanak Bekir'in başı tilkilerle dertte! Gülümseten sitem - YAŞAMYAŞAM
Zavadanak Bekir'in başı tilkilerle dertte! Gülümseten sitem
Down sendromlu Eda'nın piyano aşkı! En büyük hayalini açıkladı - GÜNDEMGÜNDEM
Down sendromlu Eda'nın piyano aşkı! En büyük hayalini açıkladı
Hapisten kaçtı, sosyal medyadan dalga geçti! Cezaevi firarisi böyle yakalandı - GÜNDEMGÜNDEM
Hapisten kaçtı, sosyal medyadan dalga geçti! Cezaevi firarisi böyle yakalandı
Hollywood kabusunda ateş hortumu! Korkunç anlar kamerada - DÜNYADÜNYA
Hollywood kabusunda ateş hortumu! Korkunç anlar kamerada
Görüntüler belgeseli aratmadı! Antarktika değil Erzincan - GÜNDEMGÜNDEM
Görüntüler belgeseli aratmadı! Antarktika değil Erzincan
Beşiktaş seçiminde neler yaşandı? Bülent Uslu anlattı! - SPORSPOR
Beşiktaş seçiminde neler yaşandı? Bülent Uslu anlattı!
Çukur dizisi adeta gerçek oldu! Kanlı tezgah kavgası anbean kaydedildi - GÜNDEMGÜNDEM
Çukur dizisi adeta gerçek oldu! Kanlı tezgah kavgası anbean kaydedildi
Fransa'da feci tren kazası: Çok sayıda yaralı var! - DÜNYADÜNYA
Fransa'da feci tren kazası: Çok sayıda yaralı var!
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye İbrahim Tatlıses'in sürpriziyle çıktı - POLİTİKAPOLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye İbrahim Tatlıses'in sürpriziyle çıktı
Güngören’de çukur krizi: Aynı yol üçüncü kez çöktü, araç çukura saplandı - GÜNDEMGÜNDEM
Güngören’de çukur krizi: Aynı yol üçüncü kez çöktü, araç çukura saplandı
Diyarbakır'da silahlı gruplar sokak ortasında çatıştı! - GÜNDEMGÜNDEM
Diyarbakır'da silahlı gruplar sokak ortasında çatıştı!
Film sahnesi değil gerçek! Giden taksinin üzerine çıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Film sahnesi değil gerçek! Giden taksinin üzerine çıktı
Avcılar'da polisin hayatını kaybettiği motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Avcılar'da polisin hayatını kaybettiği motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Köye inen aç kurt ile köpek arasındaki kovalamaca kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Köye inen aç kurt ile köpek arasındaki kovalamaca kamerada
Down sendromlu Eda'nın piyano aşkı! En büyük hayalini açıkladı - GÜNDEMGÜNDEM
Down sendromlu Eda'nın piyano aşkı! En büyük hayalini açıkladı
Hapisten kaçtı, sosyal medyadan dalga geçti! Cezaevi firarisi böyle yakalandı - GÜNDEMGÜNDEM
Hapisten kaçtı, sosyal medyadan dalga geçti! Cezaevi firarisi böyle yakalandı
Görüntüler belgeseli aratmadı! Antarktika değil Erzincan - GÜNDEMGÜNDEM
Görüntüler belgeseli aratmadı! Antarktika değil Erzincan
Çukur dizisi adeta gerçek oldu! Kanlı tezgah kavgası anbean kaydedildi - GÜNDEMGÜNDEM
Çukur dizisi adeta gerçek oldu! Kanlı tezgah kavgası anbean kaydedildi
Güngören’de çukur krizi: Aynı yol üçüncü kez çöktü, araç çukura saplandı - GÜNDEMGÜNDEM
Güngören’de çukur krizi: Aynı yol üçüncü kez çöktü, araç çukura saplandı