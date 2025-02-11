Telefon bataryaları bomba gibi patladı! Mahalle sokağa döküldü

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir apartman dairesinin balkonunda stoklanan cep telefonu bataryaları patlayarak yangına yol açtı. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamalar mahallede paniğe neden olurken, yangın evin içine de sıçradı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 3920. Sokak’ta bulunan üç katlı bir binanın ikinci katında çıktı. Dairenin balkonundan duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu sırada yoldan geçen bir kişi, apartman sakinlerini uyarmak için kapı zillerini çalarak binayı tahliye etti. Kısa sürede büyüyen yangın, balkonu tamamen sardıktan sonra evin içine de yayıldı.

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Yangını fark eden apartman sakinleri hızla binayı boşaltırken, çevrede toplanan mahalle halkı da patlamalar nedeniyle endişe içinde kaldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Yangın sırasında evde bulunan yaşlı bir kadının, komşularının yardımıyla dışarı çıkarıldığı ve büyük korku yaşadığı öğrenildi.

ELİNDE KALAN BATARYALARI STOKLAMIŞ

Yangının, daha önce cep telefonu malzemeleri satışı yapan daire sahibinin iş yerini kapattıktan sonra elinde kalan bataryaları balkona koyması nedeniyle çıktığı iddia edildi. Olay sırasında dışarıda olan bir apartman sakini, telefonla gelen haber üzerine eve döndüğünü belirterek, "Çocuğum arayıp ‘Baba bina yanıyor’ dedi. Koşarak geldim, balkon alevler içindeydi. Yangın çok büyüktü, alevler her yeri sardı" dedi.

Bir başka apartman sakini ise yangın sırasında binada birçok kişinin bulunduğunu ve acil tahliye kararı aldıklarını söyleyerek, "Hemen binayı boşalttık, yangının büyümesini önlemek için ana şalteri kapattım. Balkonda depolanan malzemeler tutuşmuş, yangının kesin nedeni itfaiyenin incelemesi sonrası netleşecek" ifadelerini kullandı.

Yangının söndürülmesinin ardından, balkondan aşağıya atılan eşyalar arasında çok sayıda cep telefonu bataryası olduğu dikkat çekti. İtfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için detaylı inceleme başlattı.