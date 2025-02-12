Teröristlerin inlerine bir bir giriliyor! Gizli bölmeler dikkat çekti

Pençe - Kilit operasyonu nedir, nerede yapılıyor?

Pençe-Kilit Operasyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen bir askeri harekâttır. Bu operasyon, Türkiye sınırına yakın bölgelerde faaliyet gösteren PKK terör örgütüne karşı başlatılmıştır. Operasyonun amacı, bölgedeki terör unsurlarını etkisiz hale getirerek, Türkiye'ye yönelik saldırı tehditlerini ortadan kaldırmaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu hava ve kara unsurlarıyla koordineli bir şekilde yürütmekte, sınır güvenliğini sağlamak ve bölgesel istikrarı korumak için çalışmaktadır. Pençe-Kilit Operasyonu, Türkiye'nin terörle mücadele stratejisinin bir parçası olarak önem taşımaktadır.