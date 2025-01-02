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Terzi görüntüleri izleyince şoke oldu! Zarfları teker teker böyle çaldı
02-01-2025 09:35
| Güncelleme: 02-01-2025 09:48
Şişli'de bir terziye müşteri gibi giren adam, pantolon paçasını yaptırdıktan 2 gün sonra yeniden geldiği dükkandaki 48 bin lirayı çaldı. 40 dakika boyunca çeşitli bahaneler sunarak dükkanda bekleyen şüpheli, askıdaki çantada para bulunan zarfları teker teker alarak arka cebine koydu. Hırsız daha sonra geleceğini söyleyerek oradan ayrılırken, hırsızlık anı kameraya yansıdı.
Görüntülerde hırsızın terziyi sürekli meşgul ettiği bu sırada da etrafı incelediği ardından zarfları çaldığı görülüyor. Terzinin şikayetinin ardından hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi