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Trafikte şaşkına çeviren görüntüler! Hem kendilerini hem diğer sürücüleri tehlikeye attılar

07-01-2025 10:17 | Güncelleme: 07-01-2025 10:20
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Bengül Büyükhan

İstanbul'da Gürpınar'da elektrikli scooter kullanan 2 kişinin taburenin üzerine oturup seyretmesi görenleri şaşkına çevirdi. Sürücüler ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında tabureyi scooter üzerine koyup oturarak seyreden vatandaşlar trafiği de tehlikeye attı. Araçların hızında seyrederek diğer sürücüleri zor duruma sokan kişiler Gürpınar sahiline kadar seyrettikleri anlar kameraya yansıdı.

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