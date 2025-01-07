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Trafikte şaşkına çeviren görüntüler! Hem kendilerini hem diğer sürücüleri tehlikeye attılar
07-01-2025 10:17
| Güncelleme: 07-01-2025 10:20
İstanbul'da Gürpınar'da elektrikli scooter kullanan 2 kişinin taburenin üzerine oturup seyretmesi görenleri şaşkına çevirdi. Sürücüler ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında tabureyi scooter üzerine koyup oturarak seyreden vatandaşlar trafiği de tehlikeye attı. Araçların hızında seyrederek diğer sürücüleri zor duruma sokan kişiler Gürpınar sahiline kadar seyrettikleri anlar kameraya yansıdı.