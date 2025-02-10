Tsunami erken uyarı sistemi görüntülendi: AFAD yerleştirmeye başladı

Ege Denizi'nde başlayan deprem fırtınasının ardından Türkiye de önlemleri almaya başladı. AFAD ekipleri Santorini Adası açıklarında meydana gelebilecek deprem sonrası Ege kıyılarındaki bazı illerde tsunami ihtimaliyle erken uyarı sistemi kuruyor. Bodrum'da kurulan sistem Turgutreis Meydanı’na yerleştirilen sirenlerle bölge halkını harekete geçirecek.

Muğla Valiliği, Santorini Adası’ndaki art arda meydana gelen depremlerin Ege kıyılarını etkileyebileceği ihtimali üzerine harekete geçti. Türkiye’nin farklı illerinden gelen AFAD ekipleri, Bodrum’da tespit çalışmaları yaptı.

Turgutreis Meydanı’na kurulan erken uyarı sistemi, Santorini açıklarında büyük bir deprem olması halinde uydudan anlık veri alarak sirenleri devreye sokacak. Yaklaşık 2 kilometrelik alanda duyulacak sirenler, vatandaşların hızla güvenli bölgelere yönlendirilmesini sağlayacak.

Yetkililer, sistemin etkin bir şekilde çalıştığını belirterek vatandaşların uyarıları dikkate alması gerektiğini vurguladı. Tsunami riskine karşı önlemlerin artırılacağı ve benzer sistemlerin diğer kritik bölgelere de kurulacağı öğrenildi.