Ucuz ürün için birbirlerini ezdiler! İzdiham anları kamerada
30-12-2024 15:25
| Güncelleme: 30-12-2024 15:31
Mersin'de ev araç gereç ürünü satan bir mağazada satılan uygun fiyatlı ürünler izdihama yol açtı. Kolilerin açılmasıyla vatandaşlar akın etti ve birbirini ezdiler. İzdiham anları kameralara saniye saniye yansıdı. Yaklaşık bine yakın alüminyum leğen, tepsi ve tavanın yarım saat içinde tükendiğini belirten mağaza sahibi Kadir Orhan, "Çiğ köfte leğeninin piyasa değeri 155, 165, 180 lira arasında değişirken, biz 100 liraya satışa sunduk. Bundan dolayı da yoğun ilgi gördük. Ürünlerimi açmakta güçlük yaşadım, zorlukla müşterilerin arasından sıyrılmaya çalıştım" dedi.