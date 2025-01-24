Uludağ'da teleferikte korku dolu anlar, dakikalarca beklediler
24-01-2025 19:27
| Güncelleme: 24-01-2025 19:29
Bursa’da yarıyıl tatilinde Uludağ’a çıkmak isteyen vatandaşlar, teleferik hattında yaşanan aksama nedeniyle zor anlar yaşadı. Teleferik seferlerinde meydana gelen duraksama sırasında bazı yolcular, yaklaşık 15 dakika boyunca havada asılı kaldı. Tatil yoğunluğu nedeniyle teleferik istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken, aksama anları kameralara yansıdı.
Havada bekleyen bazı yolcular aksamanın teknik bir arızadan kaynaklandığını ileri sürdü. Ancak teleferik işletmesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Yaşanan yoğunluk ve aksama, Uludağ’a ulaşmak isteyen vatandaşları mağdur etti.