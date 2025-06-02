Yardım ettiğine pişman oldu! Araçtakileri kurtarmak istedi, gelen tepki şoke etti: "Camı niye kırıyorsun, gezi zekalı!"

İstanbul'da arabasıyla takla atan sürücü, metreler sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler ise hemen yardıma koştu. Kapılar açılmayınca aracın patlama ihtimalinden korkan genç tekme atarak camı kırdı. Araçtakilerin tepkisi ise herkesi şoke etti. Kendilerine 'nasılsınız' diye soran gence "İyiyiz de camı niye kırıyorsun, gezi zekalı!" cevabını verdiler. Yardım eden genç ise tepki karşısında hiçbir şey söyleyemedi. O anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu.