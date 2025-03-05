Yasaklı madde tespit edilmişti! Tonlarcası imha edildi
Hatay’dan Dubai’ye ihraç edilecek olan 71 ton 250 kilogram limonda Türkiye’de yasaklı olan Fenbutatin Oxide maddesi tespit edildi. Tonlarca limon, ekipler tarafından imha edildi.
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Sıkça Sorulan Sorular
PESTİSİT NEDİR?
Bitki ve hayvanlara zarar veren canlı organizmalara karşı kullanılan maddelerin tümüne pestisit adı verilmektedir. Bu maddelerin uygunsuz kullanımı ürünler üzerinde pestisit kalıntıları kalmasına sebep olabilmektedir.