Yaşlı çiftin karşılıklı oyunu sosyal medyada viral oldu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde düğünlerde sergiledikleri renkli dansları ile dikkat çeken 65 yaşındaki Ahmet Ortan ve 61 yaşındaki eşi Gülsüm Ortan'ın karşılıklı oyunu sosyal medyada viral oldu.

FENOMEN HALİNE GELDİLER

47 yıllık evli çift, eğlenceli oyunlarıyla hem Muğla'da hem de ülke genelinde fenomen haline geldi. Üç çocuk sahibi olan Ahmet ve Gülsüm Ortan çifti, düğünlerde coşkulu danslarıyla izleyenleri kendilerine hayran bırakıyor.

Sosyal medyada hızla yayılan videoları sayesinde geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Ahmet Ortan, bu ilgiden memnun olduklarını belirtti.