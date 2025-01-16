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Yeni evlenecek çiftlere verilen krediyle alışverişe çıktı! Televizyona para kalmadı
16-01-2025 10:35
| Güncelleme: 16-01-2025 10:38
Instagram'da "KimbuAslınhan" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir içerik üreticisi, devletin yeni evlenecek çiftlere vereceği 150 bin lira faizsiz kredi ile alışveriş yapılmasını gösteren kurgu bir video paylaştı. Kredi ile neler alınabileceğini hesaplayan fenomenin gönderisine yorum ve beğeni yağdı.