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Yerden bir türlü kalkamadı! Elektrikli bisiklet sürücünün kaza serisi kamerada

09-01-2025 10:10 | Güncelleme: 09-01-2025 10:18
Kaynak: Anadolu Ajansı | Editör : Merve Yaz

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde elektrikli bisiklet sürücüsü, önce kaldırımdaki bir yayaya çarptı. Ardından, çöp poşetine takılarak yere düştü. Yerden kalkıp yoluna devam etmek isterken bu kez bir hafif ticari araca çarpan sürücü, çarpmanın etkisiyle bir kez daha yere düştü. Sürücünün kaza silsilesi kameralara böyle yansıdı.

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