Yeşil sahada yine skandal görüntüler! Hakeme tekme tokatlı saldırı

Türkiye'de yeşil sahalara yakışmayan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Elazığ'da Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelen Kovancılarspor ile Yolspor maçında istenmeyen olaylar yaşandı.

HAKEMLERE TEKME TOKATLI SALDIRI

4-1 Yolspor'un üstünlüğü ile devam eden maçın 90+8. dakikasında Kovancılarspor tarafı hakemleri hedef aldı. Hakemlerden Yunus Emre Atik, İbrahim Balanyan, Taha Doğan ve Koray Sertkaya taraftarların tekme tokatlı saldırısına uğradı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan arbedenin ardından müsabaka yarıda kalırken hakemlerin darp edildiği anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.