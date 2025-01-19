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Yolda yürüyen kadın neye uğradığını şaşırdı! Bir darbeyle yere yığıldı
19-01-2025 21:09
| Güncelleme: 19-01-2025 21:18
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bir kadın, kaldırımda yürüdüğü sırada saldırıya uğradı. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, olay ilçe merkezinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir adam, karşıdan gelen kadına aniden saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, kadının burnunda ve kaval kemiğinde kırıklar olduğu tespit edildi.
Saldırı anı güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.