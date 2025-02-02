Yüksekova'da yangın paniği: 7 kişi böyle kurtarıldı!
02-02-2025 19:41
| Güncelleme: 02-02-2025 19:44
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin orman mahallesinde bulunan 3 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangında dairede mahsur kalan ve dumandan etkilenen 3'ü çocuk, 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalesinin ardında Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdılar. Binanın elektrikleri kesildikten sonra yangına müdahale eden ekipler, merdivenle dairede mahsur kalan 3'ü çocuk, 7 kişiyi dışarı çıkardı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı…