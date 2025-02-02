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Yüksekova'da yangın paniği: 7 kişi böyle kurtarıldı!

02-02-2025 19:41 | Güncelleme: 02-02-2025 19:44
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin orman mahallesinde bulunan 3 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangında dairede mahsur kalan ve dumandan etkilenen 3'ü çocuk, 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalesinin ardında Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdılar. Binanın elektrikleri kesildikten sonra yangına müdahale eden ekipler, merdivenle dairede mahsur kalan 3'ü çocuk, 7 kişiyi dışarı çıkardı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı…

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