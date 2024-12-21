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Yürekleri ağza getiren an! Kontrolden çıkan araç benzinliğe böyle daldı
21-12-2024 14:47
| Güncelleme: 21-12-2024 14:51
Çorum'un Sungurlu ilçesinde Selahattin N. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak benzinliğin önündeki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil metrelerce sürüklenerek durabildi. Kontrolden çıkan aracın akaryakıt pompalarına ya da vatandaşlara çarpmaması olası bir facianın önüne geçerken kazada 3 kişi yaralandı.