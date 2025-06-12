Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Bayramda kesilen radar cezaları iptal edilebilir! 'Mahkemeden döner' iddiası

Bayram tatilinde yoğun şekilde kullanılan radar sistemleri tartışma yarattı. Uzmanlara göre teknik belge eksiklikleri cezaların iptalini gündeme getirebilir.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 09:25

Kurban Bayramı tatilinde karayollarında hız denetimleri en dikkat çeken konulardan biri oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, "30 kilometrede bir radar noktası kurulacak" açıklamasının ardından sosyal medya adeta ikiye bölündü. Bazı vatandaşlar yollardaki radar yoğunluğuna tepki gösterirken, bazıları da bu denetimlerin can güvenliği açısından gerekli olduğunu savundu.

Bayramda kesilen radar cezaları iptal edilebilir! 'Mahkemeden döner' iddiası

ARAÇ HIZLARI YAPAY ZEKA ILE ÖLÇÜLDÜ

Trafik denetimlerinde bu yıl ilk kez yapay zeka destekli "Trafidar" sistemi kullanıldı. Bu sistem, araç plakalarını ve türünü tanıyarak güzergâha özel hız sınırlarını belirliyor. Sürücünün belirlenen limiti aşıp aşmadığını anında tespit eden sistem, otomatik olarak ceza yazıyor. Ancak bu yeni uygulama, teknolojik yönüyle olduğu kadar hukuki boyutuyla da tartışılıyor.

Bayramda kesilen radar cezaları iptal edilebilir! 'Mahkemeden döner' iddiası

“MAHKEME İPTAL EDEBİLİR” UYARISI

Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yeşil, Sözcü’ye yaptığı açıklamada Trafidar sistemiyle kesilen cezaların mahkemeden dönebileceğini öne sürdü. Gerekçe olarak, cihazların uluslararası geçerliliğe sahip teknik belgelerinin eksikliği gösterildi. Yeşil, bu belgelerin olmamasının cezaların iptalini mümkün kılabileceğini belirtti.

Bayramda kesilen radar cezaları iptal edilebilir! 'Mahkemeden döner' iddiası
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi mi, ne zaman girecek? Trafikte yeni dönem başlıyor

"SERTİFİKA EKSİKLİĞİ" DETAYI

Yeşil’in dikkat çektiği en önemli noktalardan biri, bu tür radar cihazlarında bulunması gereken teknik sertifikaların eksikliği. Avrupa Birliği ülkelerinde hız cezalarının fotoğrafla desteklenmesi gerektiğini hatırlatan Yeşil, emniyet kemeri ve cep telefonuyla konuşma gibi ihlallerde de önce ön inceleme yapılmadan ceza kesilemeyeceğini vurguladı.

Bayramda kesilen radar cezaları iptal edilebilir! 'Mahkemeden döner' iddiası
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bayram boyunca radar şikayeti yağmıştı! Hız sınırı levhalarıyla ilgili yeni gelişme

HUKUKEN TARTIŞMALI

Yeşil şunları söyledi: “Bu cihazların TSE uyumlu üretildiği varsayılıyor ama bu konuda resmi bir belge yayımlanmadı. Ayrıca IP sertifikası (toz, düşme, nem, sıcaklık dayanımı), EMC sertifikası (elektronik etkileşim dayanımı) ve canlılara zarar vermediğini gösteren ışın test belgeleri de yok. Bu sertifikalar olmadan bu sistemlerin kullanılması hukuken de tartışmalı hale gelir.”

Sıkça Sorulan Sorular

2025 HIZ SINIRI CEZASI NE KADAR?
2025 yılı güncel radar cezaları şu şekildedir: %10–30 aşım: 2.167 TL. %30–50 aşım: 4.512 TL. %50 ve üzeri aşım: 9.267 TL + ehliyete 1 yıl el koyma yaptırımı uygulanır.
ETİKETLER
#trafik cezası
#Radar Denetimi
#Aşırı Hız
#Radar
#radar cezası
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.