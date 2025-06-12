Bayramda kesilen radar cezaları iptal edilebilir! 'Mahkemeden döner' iddiası

Kurban Bayramı tatilinde karayollarında hız denetimleri en dikkat çeken konulardan biri oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, "30 kilometrede bir radar noktası kurulacak" açıklamasının ardından sosyal medya adeta ikiye bölündü. Bazı vatandaşlar yollardaki radar yoğunluğuna tepki gösterirken, bazıları da bu denetimlerin can güvenliği açısından gerekli olduğunu savundu.

ARAÇ HIZLARI YAPAY ZEKA ILE ÖLÇÜLDÜ

Trafik denetimlerinde bu yıl ilk kez yapay zeka destekli "Trafidar" sistemi kullanıldı. Bu sistem, araç plakalarını ve türünü tanıyarak güzergâha özel hız sınırlarını belirliyor. Sürücünün belirlenen limiti aşıp aşmadığını anında tespit eden sistem, otomatik olarak ceza yazıyor. Ancak bu yeni uygulama, teknolojik yönüyle olduğu kadar hukuki boyutuyla da tartışılıyor.

“MAHKEME İPTAL EDEBİLİR” UYARISI

Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yeşil, Sözcü’ye yaptığı açıklamada Trafidar sistemiyle kesilen cezaların mahkemeden dönebileceğini öne sürdü. Gerekçe olarak, cihazların uluslararası geçerliliğe sahip teknik belgelerinin eksikliği gösterildi. Yeşil, bu belgelerin olmamasının cezaların iptalini mümkün kılabileceğini belirtti.

"SERTİFİKA EKSİKLİĞİ" DETAYI

Yeşil’in dikkat çektiği en önemli noktalardan biri, bu tür radar cihazlarında bulunması gereken teknik sertifikaların eksikliği. Avrupa Birliği ülkelerinde hız cezalarının fotoğrafla desteklenmesi gerektiğini hatırlatan Yeşil, emniyet kemeri ve cep telefonuyla konuşma gibi ihlallerde de önce ön inceleme yapılmadan ceza kesilemeyeceğini vurguladı.

HUKUKEN TARTIŞMALI

Yeşil şunları söyledi: “Bu cihazların TSE uyumlu üretildiği varsayılıyor ama bu konuda resmi bir belge yayımlanmadı. Ayrıca IP sertifikası (toz, düşme, nem, sıcaklık dayanımı), EMC sertifikası (elektronik etkileşim dayanımı) ve canlılara zarar vermediğini gösteren ışın test belgeleri de yok. Bu sertifikalar olmadan bu sistemlerin kullanılması hukuken de tartışmalı hale gelir.”