İzmir'de skandal görüntü: Minik kızı meyhanede dans ettirdiler

30 Nisan 2024 07:43 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 12:12

Son dönemde üst üste gelen çocuk istismarı skandallarına bir yenisi İzmir'de eklendi. Sosyal medyada yayılan bir görüntüde küçük bir kız çocuğunun alkollü bir mekanda sahneye çıkartılarak dans ettirildiği görüldü.

ARKA PLANDA ALKIŞ SESLERİ

Karaburun ilçesindeki bir mekanda kayda alındığı iddia edilen görüntülerde çocuğun ilk olarak bir Türkçe ardından oryantal bir şarkı eşliğinde dans ettiği görülüyor. Bu sırada arka planda ise alkış sesleri duyuluyor.

Görüntüler sosyal medyada infiale neden olurken çok sayıda kullanıcı Emniyet ve ilgili kurumları duruma el atması için göreve davet etti.

"MENAJERİ BEN OLACAĞIM"

Diğer yandan görüntüleri sosyal medyada paylaşan kimliği belirsiz kişinin, görüntülerle birlikte paylaştığı notlar da dikkat çekti. Şahsın videonun üzerine, "Dizi, film yapımcılarına sesleniyorum, kaçırmayın bu yeteneği derim", "Baştan söyleyeyim menajeri ben olacağım", şeklinde ifadeler yazdığı görüldü.