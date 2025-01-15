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3 bin 200 yıllık gizem çözüldü: Anadolu'nun kayıp topluluğu Kaşkalar'ın izi bulundu

15-01-2025 16:00 | Güncelleme: 15-01-2025 16:00
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Ömer Faruk Doğan

Bülent Ecevit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nün Karadeniz Ereğli'deki İnönü Mağarası'nda 2017'de başlattığı kazılarda, Hitit belgelerinde adı geçen ancak arkeolojik izine rastlanamayan Anadolu'nun kayıp topluluklarından Kaşkalar'a ait ilk bulgulara ulaşıldı. Kazı başkanı Doç. Dr. Hamza Ekmen, Genç Tunç Çağı'na, yani yaklaşık 3 bin 200 yıl öncesine tarihlenen bu bulguların Kaşkalar'a ait olabileceğini belirtti. Dokuz yıldır devam eden kazılarda mağarada beş farklı arkeolojik katman belirlendi ve en eskisinin 6 bin 500 yıl öncesine ait olduğu tespit edildi. Özellikle Genç Tunç Çağı'na ait üçüncü katmandaki bulgular, Hititler'in yazılı kaynaklarında geçen Kaşka topluluklarıyla ilişkilendirilerek Anadolu arkeolojisi için önemli bir keşif olarak değerlendiriliyor.

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