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Ferdi Tayfur'un sevenleri hastaneye akın etti!

03-01-2025 00:29 | Güncelleme: 03-01-2025 00:32
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Mutluhan Yıldız

Arabesk müziğinin unutulmaz ismi, Ferdi Tayfur 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Müziğiyle geniş dinleyici kitlesine hitap eden Tayfur, Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanmış, önce yerel hastaneye kaldırılmış, ardından Muğla’daki bir sağlık kuruluşuna sevk edilmişti. Ferdi Tayfur'un hayatını kaybettiği hastanenin önü sevenleri tarafından dolduruldu. Ünlü sanatçının hayranları şarkılarla usta isme veda etti.

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