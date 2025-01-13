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Topkapı Sarayı'na gidenler şaşkınlık yaşıyor: Silahtarlar geri döndü

13-01-2025 20:42 | Güncelleme: 13-01-2025 20:43
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

Topkapı Sarayı’nda, Osmanlı Cihan Devleti'nin izlerini taşıyan bir uygulama hayata geçirildi. Sarayı koruyan jandarmalar, Osmanlı döneminde padişahın silahlarını ve saray silah depolarını korumakla görevli silahtarların kıyafetlerini giyerek nöbet tutmaya başladı. Bu yeni uygulama, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekerken sarayın tarihi atmosferini yeniden canlandırdı. Silahtar kıyafetli jandarmalar, sarayda 189 yıl sonra tekrar görüldü. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Topkapı Sarayı Jandarma Koruma Bölüğü tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında, özel tasarlanan kıyafetlerle Babüsselam ve Babüssaade kapılarında nöbet tutuluyor. Jandarmalar ayrıca sarayın içinde dolaşarak ziyaretçilere Osmanlı döneminin ruhunu yaşatıyor. Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, uygulamaya dair açıklamalarda bulunarak, silahtar kıyafetlerinin dönemin minyatür ve belgelerine sadık kalınarak hazırlandığını belirtti. "Döneme ait renk, desen ve boyut özellikleri uzman kişiler tarafından incelenerek kıyafetler hazırlandı. Jandarmalarımız, önemli saray kapılarında nöbet tutarken zaman zaman ziyaretçilerin arasında dolaşıyor. Bu uygulamayla, tematik müzecilik anlayışını Topkapı Sarayı’nda hayata geçiriyoruz." dedi. Kocaman ayrıca, 1. Avlu'da atlı jandarma birliklerinin gösterilerinin de ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi.

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