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Sunucunun canlı yayında talihsiz kazası! Hande Aydemir bir anda kendini yerde buldu

31-01-2025 20:00 | Güncelleme: 31-01-2025 20:02
Kaynak: TVV 100 | Editör : Mutluhan Yıldız

TV 100 sunucusu Hande Aydemir, canlı yayın esnasında talihsiz bir kaza yaşadı. Sunucu Hande Aydemir canlı yayında konuğu ile sohbet ederken bir anda yere düştü. Düştükten sonra gülerek tepki veren Aydemir'e konuk isim yardımcı oldu. Aydemir son durumu için "İyiyim" diyerek reaksiyon verirken reji ise reklama geçti.

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