Vahe Klıçarslan TGRT Haber canlı yayınında! Hakkındaki tüm iddialara cevap verdi

24 Aralık 2024 14:29 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 15:10

Sunucu Vahe Kılıçarslan’ın karıştığı kazada ağır yaralanan Olcay Emine Yıldırım, yüzde 67 engelli kaldığını belirterek, Kılıçarslan hakkında 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Vahe Kılıçarslan, TGRT Haber ekranında yayınlanan Pınar Ergüner ile Haberin İçinden programına konuk olarak hakkındaki tüm iddialara cevap verdi.

Olcay Emine Yıldırım, Temmuz 2023 tarihinde Afyon'da yaşanan trafik kazasında aracına çarparak olay yerinden kaçtığını iddia ettikleri sunucu Vahe Kılıçarslan'a 4.5 yıl hapis ve 5 milyon TL tazminat istemiyle dava açıldı. Sosyal medya hesabından hakkındaki iddialara cevap veren Vahe Kılıçarslan, TGRT Haber​ canlı yayınına bağlandı.

VAHE KILIÇARSLAN TGRT HABER CANLI YAYININDA

Vahe Kılıçarslan, Pınar Ergüner'in sunumuyla ekrana gelen Haberin İçinden programına bağlandı. 2023 yılında adının karıştığı kaza sonrası yaralılara yardım etmeyerek olay yerinden kaçtığı iddialarına cevap verdi. Hakkında açılan dava hakkında konuşan Vahe Kılıçarslan, "İki gündür iftira furyası var. Bana çarpan bir araç var o araca yardımım var. Kazazedeleri dışarı çıkarmam var. Asılsız iftiralar karşısında şoklardayım. "dedi.

Kaza gününü tekrar anlatan Vahe Kılıçarslan, "Çekimler için Antalya'daydık. Benim işlerim vardı. Antalya'dan yola çıktım dinlene dinlene. Gece 1.30'da kavşaktan otele giriş yapacakken, Son sürat gelen bir araç benim aracıma süratle çarptı. Fren izi var. raporda. Ben sağ tarafta caddenin ortasına savruluyorum. Diğer araç takla atıyor. İlk koşan benim. Hemen yaralıları dışarı çıkartıyorum. hemen ambulans ekipleri geldi. Sonra da adliye işlemler yaptırılıyor. Kaçtı gitti iddiaları kesinlikle mümkün değil. "dedi.

Hakkımda iftira atan kaza yerinden kaçtı diyen bana arkadan çarpanlara soruyorum yalanlarınızdan utanıyormusunuz? ... Bakın ben ordayım... Bana arkadan çarpan aracın kapılarını ben açtım çıkmalarına ben yardımcı oldum... Beni yalan iftira haberlerle manşetlere çekenler görüyormusunuz ben kaza yerindeyim ambulansa doğru gidiyorum...