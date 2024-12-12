TBMM'de "mitomani" tartışması: "Bize başvursunlar"
12-12-2024 00:43
| Güncelleme: 12-12-2024 00:51
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu TBMM Genel Kurulu'nda Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, "Birilerinin patolojik mitomaniye (yalan söyleme hastalığı) yakalandıklarını görüyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Memişoğlu, "Yenidoğan Çetesi" iddialarına yanıt verirken, bazı kişilerin ısrarla kamuoyuna yalan söylemeye devam ettiğini belirterek, "Allah şifalarını versin inşallah. Bize başvururlarsa tedavileri için elimizden geleni yapacağımızı ifade ediyorum" dedi. Bu sözler üzerine muhalefet milletvekilleri sıralarından sesler yükseldi.