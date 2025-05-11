Dünyaca ünlü futbolcuyu tanımadılar! Üstüne kendi fotoğraflarını çektirdiler

İspanya'da bir cadde üzerinde yürürken karşılaştığı bir grup kadın, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ı tanımadı ve ondan kendi fotoğraflarını çekmesini rica etti. Genç yıldız bu isteği geri çevirmedi ve kadınların fotoğrafını çekti. Kadınlar ise Yamal'ın kim olduğunu fark etmeden yollarına devam etti.

O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Birçok futbolsever, "Dünya yıldızına fotoğraf çektirdiler, haberleri yok" yorumları yaparken, bazıları da Yamal'ın mütevazı tavrını övdü.