Türkiye - İzlanda maçı canlı anlatım
A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta maçında İzlanda'yı evinde konuk ediyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un 2'nci haftasında A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın 11'leri açıklandı.
İLK 11'LER
Türkiye: Mert Günok, Merih, Kerem, Arda, Umut, Hakan, Eren, Abdülkerim, İsmail, İrfan Can, Mert Müldür
İzlanda: Valdimarsson, Palsson, Hermannson, Gudmundsson, Sigurdsson, Thorsteinsson, Finsson, Thordason, Anderson, Gretarsson, Gudjohnsen
1' Maç başladı
2' Umut Nayir'in pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu uzak köşeye vurduğu topa kaleci uzanamadı ve top filelerle buluştu karşılaşmada 1-0 öndeyiz.
10' Eren Elmalı sol kanatta topla buluştu. Eren Elmalı'nın yerden pasında Arda Güler gelişine vuruşunu yaptı. Savunmadan seken top kornere gitti.
17' Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top savunmadan sekti. Dönen topta İsmail Yüksek'in şutunu savunma blokladı. Merih Demiral topla buluştuktan sonra rakiplerinden sıyrıldı ve paralele sert bir top gönderdi. Abdülkerim Bardakcı'nın dokunamadığı top auta çıktı. Pozisyon tamamlandıktan sonra ofsayt bayrağı kalktı.
25' Kerem Aktürkoğlu, Eren Elmalı'nın pasında sol kanattan ceza sahasına girdi. Kerem Aktürkoğlu topla birlikte döndükten sonra uzak direğe doğru plasesini gönderdi. Top az farkla auta gitti.
37' kazanılan köşe vuruşunda Palsson savunmadan öne çıktı. Palsson yapılan ortada ön direğe doğru koştu ve kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Maçın skoru dengelendi: 1-1.
45' İlk yarı sona erdi