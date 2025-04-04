1925 model elektrikli araç yaptı! Nostalji aşığı gençten dikkat çeken proje

Denizli'de genç araç ustası Onur Tasbaş, babasıyla birlikte yürüttüğü 8 aylık yoğun çalışmanın sonunda, tasarımı ve malzemeleri tamamen kendisine ait olan 1925 model klasik bir otomobilin elektriklisini yapmayı başardı.

"Dejavu 1925" adını verdiği araçla geçmişin nostaljisini geleceğin teknolojisiyle harmanlayan Tasbaş, elektrikli otomobilin her ayrıntısında kendi imzasını taşıyor. Koltuklarından el frenine kadar her bir parçasını tasarlayan genç usta, aracı manuel vitesli olarak tamamladı.