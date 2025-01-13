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ANKA III'ten bir ilk! Gövde içerisinden mühimmat atışı başarıyla gerçekleşti

13-01-2025 10:49 | Güncelleme: 13-01-2025 10:51
Kaynak: Tgrthaber.com | Editör : Ömer Faruk Doğan

Türk savunma sanayisinin gurur kaynağı olan ANKA III, operasyonel kabiliyetini ve mühendislik başarısını gözler önüne sermek amacıyla bir ilke daha imza attı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yapılan paylaşıma göre ANKA III, gövde içerisinden mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi. ASELSAN’ın yerli ve millî üretimi olan TOLUN mühimmatı ile yapılan atış, 20 bin feet irtifada ve 180 knot hızla yapıldı. TUSAŞ, X hesabından yaptığı açıklamada, gövde içinden yapılan atışın sorunsuz tamamlandığını duyurdu.

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