ATMACA menzilini katladı, rekor kırdı! Türkiye'yi gururlandıran anlar

Türk savunma sanayi şirketleri akıllı mühimmat ve füze silah sistemlerine yenisini ekledi. Türkiye’nin taktik caydırıcılık bakımından değerli olan karadan karaya seyir füzesi silah sitemi Atmaca UM silahı test atışı gerçekleştirdi.

MENZİLİ YÜKSELDİ

ROKETSAN’ın geliştirdiği karadan karaya seyir füzesi silah sitemi Atmaca UM (Kara Atmaca), atışlı test faaliyetinde en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu yeniledi. Kara ATMACA Projesi kapsamında menzil, artık 400 kilometrenin de üzerine çıktı.

ROKETSAN'A TEBRİK

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de ROKETSAN'ın paylaşımını alıntılayarak, "Her başarılı test atışı, milli teknoloji ekosistemimizin gücünü ve ülkemizin bağımsız savunma sanayi vizyonunu pekiştiriyor. Bu süreçte emek veren Başkanlığımız personelini, ROKETSAN ekibini ve tüm alt yüklenicilerimizi tebrik ediyorum." dedi.