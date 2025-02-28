Ay'ın görünmeyen yüzü! İzleyenler hayran kaldı

ABD'nin Texas eyaletinde bulunan özel havacılık şirketi Firefly Aerospace, Blue Ghost uzay aracının 100 kilometre yükseklikten Ay yüzeyini kaydettiği görüntüleri paylaştı.

"HİSSETTİĞİNİZ O DUYGU..."

Şirketin sosyal medya platformu X üzerinden yayınlanan videoya , "Pencereden dışarı baktığınızda ve eve yaklaşmak üzere olduğunuzu fark ettiğinizde hissettiğiniz o duygu" notu düşüldü. Görüntülerde, Dünya'dan görülemeyen Ay'ın uzak yüzü yer aldı.

2 MART'TA AY YÜZEYİNE İNİŞ YAPACAK

15 Ocak'ta SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılan ve 13 Şubat'ta Ay yörüngesine giren Blue Ghost, 2 Mart'ta Ay yüzeyine iniş yapmayı planlıyor.

GÖREV SÜRESİ 14 GÜN

Uzay aracının yüzeydeki görevi 14 gün sürecek. Başarılı olması halinde Blue Ghost, Ay'a yumuşak iniş yapan ikinci özel uzay aracı unvanını alacak. Şu ana kadar bunu başaran tek özel uzay aracı, Intuitive Machines'in "Odysseus" isimli uzay aracı olmuştu.