Blue Ghost uzay aracı Ay'a iniş yaptı!

ABD'de bir uzay yolculuğu daha bir ilki gerçekleştirdi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Firefly Aerospace isimli özel bir havacılık şirketi tarafından 15 Ocak tarihinde fırlatılan Blue Ghost (Mavi Hayalet) uzay aracı, bugün TSİ 11.34'te Ay'ın yüzeyine iniş yaptı.

2 AYDIR AY'IN YÖRÜNGESİNDE DOLANIYORDU...

"Gökyüzündeki Hayalet Sürücüler" olarak adlandırılan ve tarihte özel bir şirket tarafından yapılan ikinci uzay misyonu olan operasyon, ABD'nin Teksas eyaletindeki uzay merkezinden yürütüldü. Yaklaşık 2 haftadır Ay'ın yörüngesinde dolaşan Blue Ghost'un bugün gerçekleşen inişi sırasında büyük heyecana neden oldu.

"BAŞARDINIZ, AY'DAYIZ!"

Operasyonun sunucusu görevli mühendis başarılı geçen geçen operasyonun ardından inişi "Başardınız, Ay'dayız!" şeklinde duyurdu. Firefly Aerospace, tarihte Ay'a inişi tamamen başarılı bir şekilde tamamlayan ilk özel şirket oldu.