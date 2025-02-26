Bruce Lee görse gururlanırdı! 16 bin dolarlık insansı robot kung fu bile yapabiliyor

Çinli robotik şirketi Unitree, geçtiğimiz aylarda tanıttığı uygun fiyatlı insansı robot modeli Unitree G1 ile dikkat çekmeye devam ediyor. 90 bin dolarlık büyük abisi (ya da ablası) Unitree H1'den farklı olarak sadece 16 bin dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sunulan G1, yeni yayınlanan bir videoda Kung Fu yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

UNITREE G1'İN KOŞMA KABİLİYETİ GÜNCELLEME İLE GELİŞTİRİLDİ

Önceki güncellemelerle yürüme ve koşma kabiliyetini önemli ölçüde geliştiren robot, artık eğimli arazilerde bile hızlı hareket edebiliyor. 35 kg ağırlığında olan G1, taşınabilirlik açısından da pratik bir tasarıma sahip. Kolları ve bacakları katlanarak kompakt hale getirilebilen robot, entegre bataryasıyla yaklaşık 2 saat görev yapabiliyor.

Unitree, G1'in dünyanın en akıcı yürüyen ve koşan insansı robotu olduğunu iddia ederken, bu yeni video ayrıca robotik alandaki rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor.