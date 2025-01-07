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"Çin'in Ferrari'si" şov yaptı: Çukur dinlemiyor, yoldaki engelleri zıplayarak aşıyor
07-01-2025 12:22
| Güncelleme: 07-01-2025 12:22
"Çin'in Ferrari'si" olarak anılan BYD YangWang U9 modeli için ilginç bir video paylaşıldı. Şirket, aracın çukurlardan zıplayarak geçebildiği bir özelliğini tanıttı. Çin'in ilk elektrikli süper otomobillerinden biri olan YangWang U9, 236 bin dolarlık satış fiyatına sahip. Araç, 1.306 beygir gücü (960 kW) ve 1.680 Nm tork üreten dört elektrik motoruyla son derece güçlü bir performans sunuyor. Her motor 240 kW güç sağlayabiliyor ve otomobil, 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 2,36 saniyede ulaşabiliyor.