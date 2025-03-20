İnsansı robot artık daha insansı! Bu kez ne yaptığına inanamayacaksınız
Çin merkezli Unitree Robotics, yeni insansı robotu Unitree G1 ile bir ilke imza attı. G1, dünyanın ilk yana doğru takla atabilen insansı robotu ünvanını kazandı. Şirketin paylaştığı görüntülerde G1 kusursuz bir yan takla attı ve bunu herhangi bir arıza veya hasar olmadan gerçekleştirdi. Video, insansı robotların çeviklik ve denge konusunda ne kadar geliştiğini gözler önüne serdi.
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Sıkça Sorulan Sorular
İnsansı robotlar hangi alanlarda kullanılabilir?
İnsansı robotlar eğlence ve gösteri sektöründen, dinamik hareket gerektiren görevlerde kullanılmaya kadar birçok alanda potansiyel sunuyor. Gelecekte arama-kurtarma ve askeri uygulamalarda da değerlendirilmesi mümkün olabilir.