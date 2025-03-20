İnsansı robot artık daha insansı! Bu kez ne yaptığına inanamayacaksınız

Çin merkezli Unitree Robotics, yeni insansı robotu Unitree G1 ile bir ilke imza attı. G1, dünyanın ilk yana doğru takla atabilen insansı robotu ünvanını kazandı. Şirketin paylaştığı görüntülerde G1 kusursuz bir yan takla attı ve bunu herhangi bir arıza veya hasar olmadan gerçekleştirdi. Video, insansı robotların çeviklik ve denge konusunda ne kadar geliştiğini gözler önüne serdi.