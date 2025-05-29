iPhone 17 Pro Max kanlı canlı görüldü! Kalınlığıyla sosyal medyayı karıştırdı

Apple, bu sonbaharda iPhone 17 serisini tanıtmaya hazırlanırken, serinin deyim yerindeyse "iki zıt kutbunu" temsil eden modelleri şimdiden dikkat çekiyor: ultra ince iPhone 17 Air ve en kalın model olan iPhone 17 Pro Max.

9to5Mac'in haberine göre iPhone 17 Air, Apple'ın ürün yelpazesinde Plus modelinin yerini alacak ve yalnızca 5.6 mm kalınlığıyla şimdiye kadar üretilmiş en ince iPhone ünvanını kazanacak. Öte yandan, iPhone 17 Pro Max modeli, önceki nesil olan 16 Pro Max’e kıyasla daha kalın ve ağır bir yapıya kavuşacak; kalınlığı 8.25 mm'den 8.725 mm'ye çıkacak.

Majin Bu isimli kaynağın X platformunda paylaştığı bir video ise, sızdırılan ölçülere göre hazırlanmış iPhone 17 Pro Max maketini gözler önüne serdi. Bu bağlamda cihazın nasıl görüneceği de üç aşağı beş yukarı belli olmuş oldu. Telefonun 16 Pro Max'ten daha kalın olması ise bazı kullanıcıların tepkisini çekti.