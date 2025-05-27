Mars'a bir de böyle bakın: NASA 30 saniyelik etkileyici görüntüleri paylaştı

NASA'nın Curiosity keşif aracı, Mars'ta Gale Krateri'nin eteklerinde eski bir nehir yatağını andıran görüntüler kaydetti. NASA, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Mars'ta 30 saniye. Sessiz, ince rüzgarı, hatta belki de eski bir kıyıya vuran çoktan gitmiş bir gölün dalgalarını hayal edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.