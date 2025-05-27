Mars'a bir de böyle bakın: NASA 30 saniyelik etkileyici görüntüleri paylaştı
NASA'nın Curiosity keşif aracı, Mars'ta Gale Krateri'nin eteklerinde eski bir nehir yatağını andıran görüntüler kaydetti. NASA, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Mars'ta 30 saniye. Sessiz, ince rüzgarı, hatta belki de eski bir kıyıya vuran çoktan gitmiş bir gölün dalgalarını hayal edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
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Sıkça Sorulan Sorular
Curiosity Gezgini nedir?
Curiosity Gezgini, NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı görevinin bir parçası olarak Kızıl Gezegen'deki Gale Krateri ve Aeolis Mons'u (Gale kraterinin zirve noktası) araştıran bir keşif aracı olarak faaliyet gösteriyor. Curiosity kelimesinin Türkçe anlamı "merak".
Mars nedir?
Mars, Güneş Sistemi'nde Güneş'e en yakın dördüncü olarak biliniyor, bir diğer adı da "Kızıl Gezegen". Bu isim, yüzeyindeki demir oksidin (pas) gezegene kırmızımsı bir renk vermesinden kaynaklanıyor.