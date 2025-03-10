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Xiaomi SU7 Ultra nefes kesti! Yok böyle bir hız: 300 km hıza 20 saniyede ulaştı

Teknoloji geliştikçe birbirinden hızlı birbirinden lüks otomobiller piyasayı alt üst ediyor. Geçtiğimiz mart ayında piyasaya çıkan ve Xiaomi'nin ilk otomobili olan SU7 Ultra, yüksek performansıyla oldukça dikkat çekti.

BİN 500 BEYGİRLİK CANAVAR

Toplamda 1.138 kW (1.526 beygir) gücünde üç elektrik motoruna sahip olan SU7 Ultra, ön aksta 288 kW (386 hp) gücünde tek bir elektrikli motor, arka aksta ise iki adet 425 kW (570 hp) motor kullanıyor.

100 KM HIZA ULAŞMASI 2 SANİYE SÜRMÜYOR

0'dan 100 km/s hıza sadece 1,98 saniyede ulaşabilen SU7 Ultra, maksimum 359 km/s hıza çıkıyor. Xiaomi SU7 Ultra ile yapılan bir hız testi ise sosyal medyada kısa sürede viral oldu. SU7 Ultra, 300 km hıza 20 saniyeden kısa sürede ulaştı.

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