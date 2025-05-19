20 milyon liralık Ferrari böyle alev aldı! Aracın sahibi Serdar Adalı’nın oğlu çıktı

Eyüpsultan Hasdal - Kemerburgaz yolunda saat 13.00 sıralarında bir olay meydana geldi. Seyir halindeki Ferrari otomobil bir anda yanmaya başladı. İddiaya göre, 20 milyon lira değerindeki aracın motor kısmında yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili durdurdu ve yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Ancak kısa süre sonra araçta patlama meydana geldi.

20 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken lüks otomobil küle döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARACIN KİMİN KULLANDIĞI BELLİ OLDU

20 milyon lira değerindeki otomobili kimin kullandığı ortaya çıktı. Otomobili Beşiktaş Kulübü Başkanı ve aynı zamanda iş adamı Serdar Adalı’nın oğlu Celal Alaz Adalı'nın (37) kullandığı öğrenildi.

