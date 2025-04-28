3 ilde kaçak kazı operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ'da kaçak kazı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışan ekipler, 3 ilde belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 2 tabanca, 330 tabanca mühimmatı, 2 altın sikke, 8 dedektör, 125 sayfa define haritası, 13 kilogram patlayıcı madde, 100 metre elektrik kablosu, 4 el yapımı fünye, 2 hilti, 6 alan tarama cihazı, 3 karot makinesi, 3 kamera, 2 telsiz, gaz maskesi ile kazı malzemeleri ele geçirildi.