Ağaca çarpıp takla attı! O anlar kamerada

Bursa'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi Altunbulvar’da meydana gelen kazada; bulvarda ilerleyen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüjdeki daha sonra da ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücüyü araçtan çıkartırken kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.