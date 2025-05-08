Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Mesai arkadaşını böyle bıçakladı

İstanbul Arnavutköy'de bir akaryakıt istasyonu çalışanı arkadaşı tarafından bıçaklandı. İstasyonda pompacı olarak çalışan 2 kişi arasında çıkan tartışma sonucunda işletme yetkilileri bir kişinin işine son verdi. İşine son verilen şahıs bir kaç saat sonra istasyona geri dönerek, işten çıkartılma sebebi olduğunu düşündüğü mesai arkadaşını bacağından bıçakladı. Bıçak darbeleri alan istasyon çalışanı yere yığılırken saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.