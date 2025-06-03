Ayı arı kovanlarını parçaladı, o anlar kameraya yansıdı

Antalya'nın dün akşam saat 22.15 sıralarında Şahinler Mahallesi'nde bir olay yaşandı. Kovan sahiplerince olayın yaşandığı bölgeye yerleştirilen kovanlar, aç kalan ayının hedefi oldu. Saldırı anı, kovan sahibi tarafından kurulan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, ayının kovanları parçaladığı ve balları yediği anlar açıkça görüldü.

ARI KOLONİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Saldırı sonucu çok sayıda kovan kullanılamaz hale gelirken, arı kolonileri de zarar gördü. Olayın ardından kovan sahibi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak, bölgedeki diğer arıcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Gazipaşa'da daha önce de benzer saldırıların yaşandığını belirten üreticiler, yayla ve kırsal bölgelerdeki kovanların sık sık kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.