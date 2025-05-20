Ayılar yola indi! Vatandaşın tepkisi şaşırttı

Kastamonu’da kış uykusundan uyanan ayılar, yerleşim yerlerine yakın bölgelere ve yollara inmeye başladı. Küre ilçesinde Kastamonu-İnebolu karayolu kenarındaki bir ayıyı gören vatandaş o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Vatandaşın ayıya, "Yerim seni" diye seslenmesi ise gülümsetti. İnebolu ilçesinde de ayıyla karşılaşan vatandaşlardan biri, ayıya "Gel, gel bir kere seveyim" diye seslendi. Sosyal medyada paylaşılan her iki görüntü de büyük ilgi gördü.