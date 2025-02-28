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Belçikalı turiste Kayseri'de bakın ne yaptırdılar! "Benim için sürpriz oldu"

Kayseri'nin Develi ilçesinde misafir olduğu evin işlerine yardım eden Belçikalı gezgin Max Bobillier, kar temizledi. Bisikletiyle dünyayı gezen 21 yaşındaki Belçikalı turist Max Bobillier, Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde ilerlerken Murat Temur ile tanıştı. Yolculuğu sırasında soğuk hava koşullarıyla karşılaşan Bobillier, Temur'un daveti üzerine evinde misafir olarak konaklamaya başladı.

BAHÇEDE BİRİKEN KARLARI TEMİZLEDİ

Kaldığı sürede ev işlerine yardım eden genç gezgin, bahçede biriken karları temizleyerek ev halkına destek oldu. Ev sahibi Murat Temur, Bobillier'in kar temizlerken çektiği görüntüleri telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Max Bobillier ise cep telefonundaki çeviri uygulaması ile konuşarak, köyü gerçekten çok sevdiğini ve yaşanan durumun kendisi için bir sürpriz olduğunu söyledi. Misafir olarak Murat Temur’un evinde 8 gün kalan genç turist, daha sonra mahalleden ayrılarak rotasına devam etti.

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