Can kurtarmak isterken kaza yaptı: Araç metrelerce sürüklendi

Düzce’nin Çilimli mevkisinde D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında, köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Araçta bulunanlar kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Çilimli’den Düzce yönüne ilerleyen otomobil, sol şeritte seyir halindeyken aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Ancak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil, yan şeritteki minibüse çarptıktan sonra savrularak takla attı. Yaklaşık 15 metre sürüklenen araçta bulunanlar kazadan sağ kurtulurken, olay anı başka bir sürücünün araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.