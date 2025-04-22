Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı
Hatay'da Haraparası Mahallesi'ndeki Türkiye Yüzyılı Prefabrik Çarşısı'nda cep telefonu tamiri yapan Mehmet Fil, müşterisinin getirdiği arızalı telefonu şarja taktı.
ALEVLERİ ÜFLEYEREK SÖNDÜRDÜ
Fil, başka bir müşterisiyle sohbet ettiği sırada telefonun bataryası patladı. Kısa süreli panik yaşayan Fil, alevi üfleyerek söndürdü. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, iş yeri sahibinin müşteriyle ilgilendiği sırada cep telefonu bataryasının patlayarak alev aldığı görülüyor.
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