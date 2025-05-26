Cip sulara gömüldü, kurtarmak için tereddütsüz atladılar

Adana’nın Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşen cipteki iki kişi, vatandaşların müdahalesiyle boğulmaktan kurtarıldı. O anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıhamzalı Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir cip, kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Araçtan çıkan iki kişi, güçlü akıntıya kapılarak suda sürüklenmeye başladı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar tereddütsüz kanala atlayarak suyun içinde sürüklenen iki kişiye ulaştı ve kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.