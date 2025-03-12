Çocuğu köpek saldırısına uğrayan babanın feryadı!

Erzurum’un Narman ilçesinde iftar öncesi evinden ekmek almak için çıkan 10 yaşındaki Murat Tutar, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Erzurum Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alınan küçük Murat’ın babası Yakup Tutar yetkilileri göreve davet ederek, "Bu işe bir çözüm bulun. Artık anne ve babalar gözyaşı dökmesin" dedi.

Narman ilçesi Sütpınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda 4. sınıf öğrencisi Murat Tutar (11), iftardan önce ekmek almak için evden çıktı. Bu esnada çevrede dolaşan köpekler Murat Tutar’a saldırarak ağır yaralanmasına sebep oldu. Kendi çabasıyla köpeklerin elinden kurtulmaya çalışan küçük çocuğun imdadına, son anda komşusu yetişti. Kanlar içinde kalan çocuk ailesi tarafından Narman İlçe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alınan küçük çocuğun tedavisi burada devam ederken baba Yakup Tutar, belediyenin göstermelik olarak köpekleri topladığını söyledi.