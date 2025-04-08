Ehliyet sınavında sürücü adayı ve hocasının yumrukları konuştu!

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir sürücü kursu eğitmeni ile öğrencisi arasında çıkan kavga, sınav sahasını savaş alanına çevirdi. Yunuseli Mahallesi’nde bulunan ehliyet sınavı pistinde yaşanan olayda, iddiaya göre öğrenci henüz bilinmeyen bir sebeple eğitmenine hakaret etti. Gerginlik bir anda tırmandı, sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

Amatör kameraya yansıyan görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı anlar saniye saniye kaydedildi. Kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırabildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.